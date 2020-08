Ettevõtja dilemma: millal ja mis IT-teenused sisse osta ning mida ise teha?

Elisa Eesti IT tootearendusjuht Norman Ojasoo (vasakul) ja IT-teenuste valdkonnajuht Tarmo Linnamägi Foto: Indrek Kald

Millised on tavaliselt IT-vajadused, millest need sõltuvad, mida on mõistlik ise oma jõududega teha ja mida sisse osta, neile küsimustele saab vastused tänasest "Äritehnoloogia saatest".

Saates räägivad Elisa Eesti IT-teenuste valdkonnajuht Tarmo Linnamägi ja IT tootearendusjuht Norman Ojasoo ettevõtetele vajalikest IT-teenustest.

Lisaks vastavad nad küsimustele, kui palju võib hästi arendatud ja turvaline IT-taristu anda ettevõttele konkurentsieelise ning miks IT-tuge pakkuvad tuhanded ühemehefirmad peagi ajalukku kaovad.

Saatejuht on Indrek Kald.

Kuula saadet siit: