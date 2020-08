LHV analüütik kahtleb Tallinki dividendis

Tallinkit ootavad ees rasked ajad, hindas LHV analüütik Sander Danil. Foto: Liis Treimann

Aasta lõpp ja järgmise aasta algus tulevad Tallinkile rasked, ütles LHV vanemanalüütik Sander Danil.

"Ma ei usu, et nad on järgmisel aastal nii palju taastunud, et suudaksid dividendi maksta," rääkis Danil Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis.