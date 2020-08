Eestile terendab Soome turistide põud

Kui Eestis suureneb edaspidigi koroonajuhtumite arv, võib Soome liigitada Eesti riikide gruppi, keda Soome turistid enam nii meelsasti ei külastaks. Foto: Liis Treimann

Kui Eesti peaks koroonaviirusesse nakatumiste arvu suurenemise tõttu langema Soome jaoks nn punasesse gruppi, väheneks Eesti turismisektori jaoks oluliste Soome turistide arv, ütles Eesti välisminister Urmas Reinsalu.

Reinsalu rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et nn punases ehk piiratud liikumisega riikide grupis on soovituslik kahe nädala pikkune eneseisolatsioon. "See mõjutab kindlasti Soome turistide edasi-tagasi liikumist. Paljud soomlased seaduskuulekate inimestena kindlasti loobuvad turismireisil käimisest," ütles Reinsalu.