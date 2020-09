Parima juhi nominent Nõlvak: ei tohi kriisis rapsida ja kohe koondada, inimesi ressursina võtta

Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak. Foto: Andras Kralla

Jätkame Äripäeva Raadio saates "Juhi jutud" konkursi Parim Juht 2020 finalistide tutvustamisega ja sel korral on saates külas Mainor Ülemiste juht Margus Nõlvak.

Saates tuleb juttu sellest, kuidas rasketel hetkedel mitte alla anda, kuidas juhtida uuendusi, millal peab juht ameti maha panema ja miks värsked ning kogenud juhid kevadel kriisis erinevalt käitusid ja mis on selle tulemus. Samuti räägime juhi tööriistadest, ehk kuidas ammutada keerulistel aegadel jõudu ja jaksu, on ju juht tipus üksi. Saatejuht on Rivo Sarapik.