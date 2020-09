Kuidas rajada kodust päikeseparki?

Päikesepaneelide tootmine. Foto: Meeli Küttim

Äripäeva raadio rohetehnoloogia saates "Cleantech" räägime sel korral päikeseenergiast ja uutest teekattelahendustest.

Selle aasta lõpuga on läbi saamas ka riiklikud taastuvenergia toetused. Veel on aga aega, et kas enda kodule või maa peale näiteks päikesepark rajada. Millest alustada ning millised on peamised probleemid, millele tähelepanu suunata, tutvustab ettevõtte Sunservice juht Roger Pilvik.

Saatejuht on Mart Valner.

Kuula intervjuud siit:

Saate esimest poolt saab kuulata siit:

Saadet toetavad Sunly OÜ ja MTÜ Cleantech ForEst.