Tesla aktsionär: investorina pole ma tõesti varem nii õnnelik olnud

Tesla logo Foto: Reuters/Scanpix

Pikemat aega Tesla aktsiaid omanud börsiajakirjanik Anu Lill ei salanud Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et autotootja osaku ligi 500protsendiline kallinemine võrreldes aasta algusega teeb tal meele rõõmsaks. Ta lisas siiski, et elus on ka muid asju, mille üle rõõmu tunda.

Lill rääkis muu hulgas sellest, kui raske oli alguses omada aktsiaid, millel on väga suur volatiilsus. Just aktsia suur hinnakõikumine hoidis teda pikalt Tesla osakutest eemal.