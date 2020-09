Tallinna börsi investor on suure osa aktsiatest maha müünud

Elmo Somelar Tallinki hoone juures Foto: Eiko Kink

Tallinna börsi üks suuremaid investoreid ja mitu korda seetõttu ka Äripäeva koostatud Investorite TOPi jõudnud Elmo Somelar on kodubörsi usku kaotamas ning müünud ära suure osa oma aktsiatest.

Sel nädalal teatas mitu nimekat investorit, nagu Viljar Arakas ja Raivo Hein, et on õige aeg osta laevafirma Tallinki aktsiat, sest see on nii odav. Lisaks ütles riigikogu liikmest investor Toomas Kivimägi hiljuti Äripäeva raadios, et tasuks osta ehitusfirma Merko aktsiat.