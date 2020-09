Urmas Sõõrumaa küsib riigilt kümneid miljoneid laenu

Urmas Sõõrumaa. Foto: Liis Treimann

Ligikaudu 100 miljoni euro suurune Patarei merekindluse projekt taotleb riigilt KredExi kaudu laenu 30–40 miljonit eurot, ütles suurettevõtja Urmas Sõõrumaa.

Sõõrumaa rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et kriisi tõttu on ka tema töö mõjutatud. "Need kohad, kust raha peale tiksus, on vaikselt kustumas," ütles Sõõrumaa.