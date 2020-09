Rabavalt aus kunstnik Äripäeva raadios edust: loobusin lastest ega kahetse

Kunstnik ja õppejõud Sirje Runge on teinud edu nimel raskeid valikuid. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio uues saatesarjas “Edukad naised” on esimeseks külaliseks kunstnik ja õppejõud Sirje Runge (70), kes räägib avameelselt edu nimel toodud ohvritest, sealhulgas lastest loobumisest ja majandusliku iseseisvuse saavutamisest.

“Ma pole seda varem kunagi avalikult mikrofoni rääkinud, aga nüüd tundsin, et on õige aeg enne surma lõpuks ka see ära rääkida…,” avas Runge Äripäeva eetris. Ta tunnistas, et loobus noore naisena laste saamisest.