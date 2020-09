Levinud viga ettevõtet müües – abikaasa unustatakse koju

Tallinna notar Priidu Pärna Foto: Andres Haabu

Ettevõtjate üks levinud vigu ettevõtte müümisel on see, et abikaasa unustatakse notarisse kaasa võtta. Kui niisugused tehingud ei vajaks enam notari kontrolli ja läheksid läbi, siis võib see tulevikus tekitada palju probleeme, ütles Tallinna notar Priidu Pärna.

Pärna hinnangul on seaduslooja suhtumine Eestis notari vajalikkusesse käinud pendlina ühest servast teise. Ta tõi raadiosaates „Triniti eetris“ näiteks aktsiaseltside puhul taastatud notari osalemise üldkoosolekul. Kui see kohustus kadus, siis tekkisid topeltkoosolekud, kus vahetati ühe päevaga välja firma nõukogu ja juhatus, ning hiljem vaidlesid omanikud kolm aastat kohtus, milline nõukogu ja juhatus on õiged firmat juhtima.