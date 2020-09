Raadiohitid: kuidas saavutada investeerimisel parimaid tulemusi

Naisinvestorite klubi asutaja Kristi Saare. Foto: Andras Kralla

Lõppeval nädalal tundsid Äripäeva raadio kuulajad suurt huvi erinevate saadete ja teemade vastu, kuid enim tunti huvi investeerimisteemade vastu nii ühe kui teise nurga alt.

Lisaks pakkus Äripäeva raadio kuulajatele huvi, kuidas minna ülikooli hilises nooruses.

Nädala populaarseimaid saated olid need:

1. Investor Toomase tund. Kuidas saavutada parimad tulemused investeerimisel

Kui kuulad läbi selle investor Toomase tunni, saad vähem kui tunniga selgeks vajalikud algtõed, et investeerimisega alustada ning seda tulemuslikult teha.

Investor ja ettevõtja Kristi Saare räägib, milliste summadega kuhu on mõistlik investeerida. Kas valida kolmas sammas? Kas valida kasvukonto? Millal peaks minema välismaakleri juurde? Mitu indeksit portfelli valida? Kas investeerida läbi ettevõtte või eraisikuna? Need ja lisaks veel hunnik teisi küsimusi saavad põhjalikus ettekandes vastuse.

Ettekanne on lindistatud "Aruka investori taskuraamat" esitlusel.

Kuula saadet siit:

2. Hommikuprogramm. Loobu ajastamisest ehk kuidas börside tipus teenida

Aktsiaturud puudutavad taas tippe. Kolmapäevases hommikuprogrammis rääkisime, kas tegemist on mulliga ja miks ei tasu end turu kõikumistest häirida lasta. Teemat avas Swedbank Marketsi valdkonnajuht Andres Suimets.

Kuula intervjuud siit:

3. Hommikuprogramm. Iduinvestor: börsist on saanud ettevõtete vanadekodu

Börsidele alternatiivne investeerimisviis on idufirmad, kuid nende puhul mõjub paljudele investoritele heidutavalt vähene likviidsus. Likviidsuse puudumine tähendab aga suurt tootlust – just nii arvab iduinvestor Madis Müür, kellega koos üritame leida üles praeguse turu parimad iduinvesteeringud.

Kuula intervjuud siit:

4. Lavajutud. Investeerimistrend, mis aitab turgu edestada

Seekordne "Lavajuttude" saade on salvestatud juuli alguses kuuendat korda toimunud Investeerimisfestivalilt, kus esines paljude teiste seas ka Tallinna börsi juht Kaarel Ots. Ots räägib oma ettekandes investeerimistrendist, mis muudab maailma, ehk sellest, kuidas üha enam tahavad investorid jälgida seda, kas ettevõtted on ka keskkonna suhtes vastutustundlikud.

Saates kuuleb, kuidas nn ESG (environmental, social, governance – keskkond, sotsiaalmõju, valitsemine) näitajate jälgimine on muutnud maailma ning kuidas ajaga kaasas käia.

Kuula saadet siit:

5. Eetris on Tallinna Ülikool. Täiskasvanuna ülikooli minek muudab isegi soengut

Täiskasvanuna uuesti õppima minek aitab muu hulgas üksildustunde vastu ning kutsub inimeses esile erinevaid muutusi, kinnitab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi andragoogika dotsent Larissa Jõgi.

„Ma näen magistriõppe lõpus, kuidas inimesed vahetavad ametikohti ning muudavad soengut ja riietumist,“ räägib ta saates „Eetris on Tallinna Ülikool“. See on tema kinnitusel ühiskonnale ääretult vajalik, sest nii kasvab peale põlvkond täiskasvanuid, kes julgeb teha elus pöördeid ning teha suuri asju – näiteks asutada ettevõtteid.

Saates kuuleb, kui erinevalt õpivad gümnasist, 30-aastane ja 55-aastane; miks on vaja täiskasvanute koolitamisega süsteemselt tegelda ning paljust muust. Larissa Jõgiga vestleb Karl-Eduard Salumäe.

Kuula saadet siit: