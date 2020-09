Prohvetliku nimega klubi omanik: keelamisega kogutakse vaenlasi juurde

Kultuuriklubi Uus Laine juhid Tõnis Hiiesalu (tumedas, baarileti taga paremal), Madis Ligema (baarileti ees) ja Eerik Nõlvaku (hallis, vasakul) ning juhataja Liisa Loveless. Foto: Liis Treimann

Tallinna klubi Uus Laine juhatuse liige Madis Ligema leiab, et valitsuse otsus keelata 25. septembrist öine alkoholimüük baarides ja muudes sarnastes kohtades ning linna kavatsus piirata seda tuleva aasta septembrist alaliselt tõstatavad laiema küsimuse, mida on varem keelamise ja käskimisega saavutatud.

Ligema avaldas Äripäeva raadio hommikuprogrammis veendumust, et niisugune keelamine ei vähenda alkoholi tarbimist: kodus joomine jääb endiseks ja välja minnes hakatakse varem pihta. Omaette küsimus on tema hinnangul, kuidas reageeritakse näiteks siis, kui baar kuulutab enda peo kinniseks ehk ütleb, et üldist alkoholimüüki ei toimu.