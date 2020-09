Turundusplaan näitab, kuhu ja milliste kuludega liikuda

Vasakul saate salvestamisel veel Apollo Kino Baltikumi turundust juhtinud Anett Kutti, keskel bestmarketingi.ee toimetaja Marianne Liibert, paremal Worklandi turundus- ja kommunikatsioonijuht Marju Sokman.

Baltikumiülese turundusjuhi kogemusega Marju Sokman ja Anett Kutti on veendunud, et korralik turundusplaan on iga äri A ja O, milleta on ettevõte justkui peata kana.

Worklandi turundus- ja kommunikatsioonijuht Marju Sokman ning „Juhtimislabori“ salvestamise hetkel Apollo Kino Baltikumi turundust kureerinud Anett Kutti räägivad raamatu „Üheleheküljeline turundusplaani“ ning enda kogemuste varal, millised on regiooniülese turunduse ja selle plaani koostamise eripärad ning millised näitajad iseloomustavad head turundusplaani, kuidas oma lojaalsusprogrammid ja sisekanalid tööle saada ning millist meediamixi kasutada.