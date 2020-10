Kinnisvaraekspert: koroona võib suurendada büroopinna vajadust

Taavi Ojala. Foto: Andras Kralla

Kuigi rahvusvahelised analüüsid ja hinnangud on seni olnud vastuolulised, on üks võimalus, et koroonapandeemia põhjustab büroopinna vajaduse suurenemist, ütles Merko sõsarfirma, kinnisvaraettevõtte Kapitel juht Taavi Ojala.

Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis kõlanud intervjuus ütles Ojala, et büroode kasutajate kohta tehtud analüüsid on erinevad. Ühest küljest võib kontoripinna vajadus väheneda, sest niinimetatud segarežiimil töötamine, kus osa ajast veedetakse kodukontoris, osale inimestest meeldib. Samas on paljudes ettevõtetes praegu avatud planeeringuga kontorid, kus inimesed istuvad lähestikku – koroonapandeemia tõttu on muutunud ka terviseriskid, mis võib viia selleni, et tahetakse lahendusi, kus ühe inimesed kohta oleks rohkem büroopinda.