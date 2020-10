Eesti esimene mõjufond kasvatab sotsiaalsed idufirmad vägevaks

Mõjufondi käivitanud Heateo Sihtasutuse juht Pirkko Valge selgitas saates, et kui tihti mõeldakse, et heategevus on miski, mida tehakse siis, kui kõik on tehtud, ja niikuinii heatagevus midagi ei muuda, siis mõjufondi lähenemine näitab, et muudab küll. Foto: Raul Mee