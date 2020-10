Holm: me oleme suur tugev digiriik, aga miks me riigieelarvet põlve otsas teeme?

Küsimus "Kuhu raha läheb?" peaks saama riigieelarves ka vastuse, kuid nii see tihtilugu pole, rääkis saates "Kuum tool" riigikontrolör Janar Holm. Foto: Andras Kralla

Riigikontrolör Janar Holm pidas raadiosaates "Kuum tool" riigireformi kõige olulisemaks sammuks esmalt riigi kuludest ülevaate saamist.

Nii on Holmi sõnul riigieelarve läbipaistvusega võimalik astuda veel suur samm edasi, mis ei nõuaks suurt pingutust, vaid tahet. "Kui me oma rahaasju ajame kodus, siis me üldiselt teame, kui palju korter maksis, mille just ostsime. Ma arvan, et riik peaks olema sama hea peremees kui koduperemees," rääkis Holm.