2019. aasta riigieelarve seaduses on vead sees

Hoonekompleks, kus asub ka rahandusministeerium. Foto: Andras Kralla

Rahandusministeerium on esitanud riigikogule vigu sisaldava 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ning riigikogu on võtnud vastu seaduse, mille koondsummadest on osa valed, teatas riigikontroll.

Sellisele järeldusele jõudis riigikontroll oma auditiaruandes „Riigi 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“.