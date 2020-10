Kaldoja ekspeaministri palkamisest: noortel on vähe võimalusi ja palju vaja

Suurettevõtja Väino Kaldoja. Foto: Liis Treimann

Tuntud ettevõtja Väino Kaldoja sõnul on tal Taavi Rõivasega veel kokku leppimata, kas Rõivas saab Auve Techi tööle tulles ka firmas osaluse, kuid Kaldoja vastusest võib välja lugeda, et see pole sugugi välistatud.

Silberauto looja ja endise omanikuna tuntud Kaldoja ütles Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et on üsna tolerantne inimene ja temaga pole vaja palju asju ette kokku leppida.