Tööst Alexelas: kollektiivis peab nalja ka saama!

Alexela juhatuse liige ja finantsjuht Karmo Piikmann ning personalijuht Katrin Püks Foto: Andres Laanem

Milline on Alexela tööandjana ja mida teeb ettevõte selleks, et häid töötajaid hoida ning arendada? Kuidas on koroonakriis mõjutanud energiasektori ettevõtet ja mida väärtustatakse juhtimiskultuuris? Neist ja paljudest muudest teemadest tuleb juttu seekordses „Minu karjääriˮ saates.

Külas on Alexela personalijuht Katrin Püks ning juhatuse liige ja finantsjuht Karmo Piikmann, kes jagab ka oma põnevat karjäärilugu. Muu hulgas tõstab Piikmann esile ka ettevõtte ühte väärtustest, et nalja peab ka saama.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

