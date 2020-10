Õepa: tõdemus, mis tasub aktsiainvestoril panna kõrva taha

Aivar Õepa. Foto: Andras Kralla

William O'Neili raamatut "Kuidas aktsiatega raha teenida" toimetanud Aivar Õepa sõnul on teoses mitu tõdemust, mis justkui käivad vastu tavateadmisele, aga ta toob välja ühe, mille pani ka endale kõrva taha.

Pikaajaline majandusajakirjanik Aivar Õepa rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et kirjutas O'Neili juhtnööridest enda märkmikusse numbri, millise kahjumi puhul soovitab raamatu autor eranditult iga aktsiat müüa. "See on küll asi, mille iga investor peaks enda arsenali võtma. Seal võib käest kaduda üks või kaks tulevikuvõitjat, aga enamasti on see ikkagi portfelli üldtervisele väga hea põhimõte," märkis Õepa.