Koroonakriis tõi nähtavale tööohutuskultuuri taseme

Juhtimiskonsultant Jari Kukkonen ning Äripäeva töötervishoiu ja -ohutuse teabevara peatoimetaja Veronika Kaidis. Foto: Andres Laanem

Seekordses saates „Teabevara tund“ räägivad juhtimiskonsultant Jari Kukkonen ja Äripäeva töötervishoiu teabevara peatoimetaja Veronika Kaidis ohutuskultuurist Eesti ettevõtetes.

Veronika Kaidis nendib, et koroonaviirus tuletas meelde tööohutuse vanad tõed, mida kiputakse sageli eirama. Nähtavaks sai ka ohutuskultuuri tase – paljud tööandjad ja töökeskkonna spetsialistid sattusid paanikasse, jättes kõrvale olemasolevad töökeskkonna juhtimissüsteemid.

Samuti arutletakse saates, milline on Eesti ettevõtete juhtimiskultuur töökeskkonna juhtimise vaatenurgast; kas inimfaktorist tingitud eksimusi on võimalik ennetada ja kas ohutuskultuuri hindamiseks on olemas mõõdikud? Jari Kukkonen toob välja, et haigestumiste arv ettevõttes peegeldab ka vaimset keskkonda – kuidas töötajad end tunnevad ja kui motiveeritud nad on tööd tegema. Tööohutuse reeglid aga kirjeldavad parimaid praktikaid, mille järgimine peaks toimuma töötaja ja tööandja koostöös.

Kuula saadet siit: