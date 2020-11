Nopri talu peremees: müük jaeketis on väiketootja suurim väljakutse

Nopri talu peremees Tiit Niilo. Foto: Raul Mee

Maaeluministeerium on saanud valmis eelnõu, mis jõustudes hakkab reguleerima kaupmeeste ja tootjate vahelisi suhteid. Millised need suhted on tootja poolelt vaadates, küsisime hommikuprogrammis Nopri talu peremehelt Tiit Niilolt.

