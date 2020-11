"Kuum tool": rahvaküsitlus paneb erakonnad raske valiku ette

Praxise mõttekoda juhtiv Tarmo Jüristo vahetab peagi ametit. Foto: Rauno Volmar/Ekspress Meedia/Scanpix

Mitme erakonna jaoks on see probleem, et abieluteemaline rahvahääletus sunnib neid võtma selles küsimuses selge seisukoha.

Näiteks Reformierakonnale pole selge seisukohta võtmine kasulik. Ükskõik kumba pidi nad selles konkreetses küsimuses seisukoha võtavad, nad kaotavad toetajaid. Ja ükskõik kumba pidi nad otsustavad, nad ei saa ka toetajaid juurde, rääkis abieluteemalise rahvahääletuse „ei“-kampaaniat vedama asunud Tarmo Jüristo saates „Kuum tool“.