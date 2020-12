Reet Roos jagas Äripäeva raadios oma rikkuse saladust

Rikaste TOPi kuuluv ettevõtja ja endine poliitik Reet Roos rääkis Äripäeva saates "Edukad naised", kuidas tema järjekindlus on rajanud tee edule.

"See hetk, kui sulle tundub, et asi on võimatu, või sulle öeldakse ära, siis alles asi algab,” ütles Roos. Tema sõnul on tal olnud mitmeid olukordi, mil ta oleks võinud loobuda. “Ma arvan, et minus on sellist jäärapäist jonnakust. Kui mulle öeldakse, et see on ilmvõimatu, siis see sütitab mind. Mulle kohe ei meeldi, kui mulle ära öeldakse,” lisas ta.