Saaremaa laevatootjale pakub päästerõnga Hollandi miljonihange

Alunaut toodab väikelaevu Saaremaal. Foto: Alunaut

Saaremaa üks edukamaid ettevõtteid on väikelaevade tootja Alunaut, kes võitis Hollandi kaitsejõudude hanke. See hange võib Alunaudi aidata läbi raskematest aegadest, ütles firma üks omanik ja juht Mark Muru.

Muru rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et Hollandi riigihanke suurus on 4,4 miljonit eurot. Tellimus tuleb Muru sõnul täita kahe aastaga. "Praegu on turvaline olla," märkis Alunaudi juht.