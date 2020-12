Rink Coop Panga aastast börsil: meil on läinud ülihästi

Coop Panga juht Margus Rink on panga tuleviku osas optimistlik. Foto: Liis Treimann

Täpselt aasta tagasi jõudis Coop Pank börsile, aktsia hind on jõudnud nüüdseks tagasi märkimishinna ligi.

Panga juht Margus Rink rääkis neljapäevases hommikuprogrammis, et põhjust on rõõmustamiseks: viimaste kuude jooksul on iga kuu tulnud laenurekordid ja kõik antud lubadused on täidetud.