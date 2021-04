Keskmiselt läheb pool aastat aega, et aru saada, et keegi ründas sind

Kuus triljonit dollarit – just nii suureks võib hinnata küberkuritegevusest tingitud kahjusid tänavusel aastal üle maailma. Summad on suured, ründajad agressiivsed ja ründelahendused odavad.

See aga ei tähenda, et ettevõtjad hindaksid suurelt riski sattuda küberkuritegevuse ohvriks – värske uuringu põhjal peab kolmandik Eesti ettevõtetest tõenäoliseks, et rünnak võib tabada ka neid järgneva 12 kuu jooksul. Samas need, keda on varem rünnatud, hindavad seda tõenäosust kaks korda suuremaks.

Kuidas rünnakuid vältida? Millised on ründajate strateegiad? Keda see teema puudutab? Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime saates vastust koos Telia küberturbeteenuste juhi Martti Kebbinau ja Aigar Käisiga.

Saadet juhib Priit Pokk.

Kuula saadet siit:

