Mida enesekindlamaks saab juht, seda rohkem lahustub ego

„Olen läinud sõna otseses mõttes metsa, kus saan teha pausi,“ ei väsi pikaajalise juhtimiskogemisega Gunnar Toomemets (vasakul) kiitmast loodusfotograafia toetavat jõudu keerulistel hetkedel. Paremal saatejuht Urmas Kamdron. Foto: Urmas Kamdron

Sel korral keskendub „Juhtimislabor“ juhi meeleteadlikkusele, töötajate ja organisatsiooni paremale mõistmisele ning juhtimisele.

„Just keerulistel aegadel on meeskonna jaoks juhi energia ja kohalolu määrava tähtsusega. Ma pean andma tiimile tunnetuse ja enesekindluse, et me saame koos selle väljakutsega hakkama, ning leidma iga tiimi liikmega koos tähenduse tema panusele, lisaks mõistma, mis on tema isiklik ambitsioon. Ka mul on olnud 20 aasta pikkusel teekonnal keerulisi aegu,“ tõdeb pikaajalise juhtimiskogemisega Gunnar Toomemets saates „Juhtimislabor“.