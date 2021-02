Keskkonnaminister otsib tasakaalu majandust takistamata

Keskkonnaminister Tõnis Mölder. Foto: Andres Haabu

Keskerakondlasest värske keskkonnaminister Tõnis Mölder rääkis, kuidas saaks Eestis teha suuri keskkonnamõjuga projekte nii, et keskkond saaks hoitud, aga ka projektid ellu viidud.

Mölder ütles Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et kõik suured majandusliku ja keskkonnamõjuga projektid võtavad kaua aega, sest analüüse ja uuringuid tehakse väga põhjalikult. See on vajalik ootamatute viivituste vältimiseks, märkis minister.