Harju Elektri juhti rabas Skeletoni vallandatud aktsia hinnaralli

Harju Elektri juht Tiit Atso selgitas, et Harju Elektri investeering Skeletoni võib kerkida suuremaks kui Harju Elektri väärtus. See pole ettevõttele midagi uut, ettevõttel on varemgi selliseid finantsinvesteeringuid olnud, rääkis ta. Foto: Liis Treimann