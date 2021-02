Harju Elektri aktsia jätkab kolmandat päeva rallimist

Harju Elektri aktsia on kolmandat päeva kasvanud ning LHV maakler näeb seal taga jaeinvestorite suurt huvi. Foto: Liis Treimann

Harju Elektri aktsia hinna kasvamine ei näita kolmandat päeva järjest raugemismärke. LHV maakler Aleksandr Mahnov näeb selle taga jaeinvestorite suurt huvi, mille taga on Harju Elektri osalus Skeletonis.

Harju Elektri aktsia on eelneva kahe päevaga kerkinud üle 25% ning täna esimestel tundidel on lisanud sinna veel 12% otsa. Nädalaga on Harju Elektri aktsia kallinenud 43%.