Harju Elektri meeletu hinnatõus kiirenes

Harju Elektri juht Tiit Atso. Foto: Reuters/Scanpix

Eile alanud Harju Elektri meeletu hinnatõus kiirenes täna veelgi ning ettevõte on kahe päevaga kallinenud veerandi võrra.

Harju Elektri aktsia, mis kallines eile enam kui 11 protsenti, on tõusnud täna veel 13,5 protsenti. See tähendab, et vaid kahe päeva jooksul on aktsia lisanud umbes 25 protsenti.