Eesti kiiresti kasvavaid ettevõtteid eristatakse nüüd maakonniti

Tunnustamist väärivad kõik Gasell ettevõtted, märkis 21.Gaselli Kongressi programmijuht Alyona Stadnik. Foto: Raul Mee

Ajaloo pikim Gaselli ettevõtete tabel on seekord koostatud maakonniti, sest äri ei tehta ainult Harjumaal, vaid kõikjal üle Eesti, selgitas 21.Gaselli Kongressi programmijuht Alyona Stadnik Äripäeva hommikuprogrammis.

"Oleme ausad, Gaselli TOPis on tänavu 1470 ettevõtet, see on kõige pikem Gaselli edetabel, mida me oleme kunagi koostanud," märkis Stadnik ja lisas, et tema ja toimetuse soov oli tunnustada tublisid ettevõtteid üle Eesti.