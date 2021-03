Kristel Kruustük juhtidele: olge autentsed ja haavatavad

Kaheksa aasta pikkune teekond ettevõttega Testlio on Kristel Kruustükile kinnitanud, et kõhutunnet peab usaldama. Samuti seda, et võõraste inimestega tähenduslike vestluste pidamisel tuleb olla autentne, vajadusel haavatav, kindlasti ka aus.

Oma kõhutunnet ei tohi kunagi alla suruda, eriti võõrastega vesteldes, leiab Testlio tegevjuht Kristel Kruustük. Foto: Äripäev

"Mina otsustasin sotsiaalmeedias jagada oma elu sellisena nagu see päriselt on. Et inimesed ei looks minust pilti kui Eesti noorimast äpi-miljonärist. Kui ma lähen inimest tööle võtma, siis minu soov on, et ta saaks aru, et ta ei tule keskkonda, kus on lillepidu, pingpongilauad ja tasuta lõunad. Meil on väljakutsed, mis nõuavad väga palju tähelepanu ja on väga rasked. CV või kellegi soovituse põhjal loodud täiuslikust eelarvamusest ei tohi lasta end kunagi pimestada ja vesteldes oma kõhutunnet alla suruda,“ jagab Kristel oma kogemusi saates „Juhtimislabor“.