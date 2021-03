Saku Suurhalli juht: kui vaja, muutume välihaiglaks, kui vaja, siis vaktsineerimiskeskuseks

Saku Suurhalli tegevjuht ning Rally Estonia üks korraldajatest Tarmo Hõbe on taas valmis tulema riigile appi. Foto: Raul Mee

Kui erasektor tahab riiki kriisis aidata, peab ta välja pakkuma konkreetseid lahendusi konkreetsetele probleemidele, rääkis Saku Suurhalli tegevjuht Tarmo Hõbe saates "Kuum tool".

"Eelmine aasta, mis eriolukorra ajal juhtus, oli see, et tohutult palju ettevõtteid pakkus oma abi. See on selge, et riigil on kogu aeg olnud väga palju kriitilisi tegevusi ja ei ole suudetud neid abipakkumisi selekteerida," rääkis Hõbe. "Abi oleks, kui ettevõtjad suudavad näha, millist konkreetset abi võiks riigil vaja olla, pakkudes väga konkreetse lahenduse, et riigil oleks võimalik öelda jah või ei, või teeme hoopis niimoodi."