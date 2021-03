Parkimine on alati kulu – kes selle kinni maksab?

Parkimisoperaatori EuroPark Estonia tegevjuhi Karol Kovaneni sõnul on parkimiseuro alati jube kallis euro. Foto: Erakogu

Autodest ei saa me üle ega ümber — samamoodi parkimisest. Eesti suurima parkimisoperaatori EuroPark Estonia tegevjuht Karol Kovanen räägib saates, millega kinnisvaraarendajad ja maaomanikud võiksid arvestada parkimiskorraldust planeerides.

“Kõik ärikinnisvarast” saatest kuuleb, kuidas kujuneb parkimiskoha hind, kes selle kinni maksab ja miks ei tohiks karta tasulise parkimissüsteemi rakendamist. Saatekülaline räägib erinevatest parkimislahendustest ja nendib, et tihtipeale algab ja lõpeb teenuse kasutamine just parkimisega, mistõttu peab see olema hästi läbimõeldud. Parimiskorraldusega seotud otsused on otseses seoses hilisemate kulude ja tuludega.

Teemaks tuleb express parking, virtuaalse haldusprogrammi eelised ja parkimisega seotud õigusselgus. Maaomanikele kõlab üksjagu kasulikke soovitusi, mis põhinevad pikaaegsel parkimise korraldamise kogemusel.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: