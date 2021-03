Pakkemasinate tootja Multivac: pakkematerjali ideaalset lahendust alles otsitakse

Multivac Eesti tegevjuht Margus Kupi sõnul on enamik pakendeid lamineeritud, mis muudab taaskasutuse keeruliseks. Foto: Erakogu

Toiduainetetööstusest, pakendamisest ja jäätmekäitlusest räägib saates pakkemasinaid tootva ettevõtte Multivac Eesti tegevjuht Margus Kupp.

Pakendamise eesmärk on pikendada toote säilivusaega. Küll aga on teatud pakkematerjale vägagi keeruline ümber töödelda, murekohti jäätmekäitluse juures on teisigi. Margus Kupi arvates oleks siinkohal abiks näiteks monomaterjalide kasutamine.

Tööstuse automatiseerimisest, riigipoolsest toest toodete eksportimisel ja ka pakendamise väljavaadetest ja materjalide taaskasutusest kuuleb lähemalt juba saates.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: