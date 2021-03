Väiksemad üüritootlused on uus normaalsus

Kinnisvarainvestor Karin Vinkel leiab, et kinnisvaraturg on muutunud ja eelnevat ei ole mõtet taga nutta. Foto: Liis Treimann

Pikaajalise üüri puhul oleme elanud kuldsel ajal, sest palju aastaid oli Eestis kinnisvarainvestoril võimalik saada kahekohalist tootlusnumbrit. Need ajad on nüüdseks läbi, kuid ka praegused üüritootlused on suurriikidega võrreldes endiselt väga head.

Kui vaadata Euroopas ringi, siis seni, kuni Baltikum pole Šveits, jääb siinkandis pikaajalise üürimise tootlus alati suuremaks, kui on näiteks Londonis ja muudes suurlinnades, rääkis portaali kv.ee juht Tarvo Teslon Äripäeva raadiosaates "Investor Toomase tund".