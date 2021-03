Raul Källo: pikad ravijärjekorrad ei ole paratamatus

Viveo Healthi asutaja Raul Källo plaanib oma teenusega jõuda miljardi inimeseni. Foto: Erakogu

Eestis on Euroopa kõige pikemad ravijärjekorrad. Telemeditsiiniettevõte Viveo Healthi asutaja Raul Källo sõnul saaks seda viga parandada, kui kaasaksime rohkem erameditsiini ning võtaksime kasutusele uued IT-lahendused.

Källo sõnul oleme erameditsiini kasutamise osas naaberriikidest pikalt maha jäänud ning just see on põhjus, miks on Eesti tervisesüsteem ülekoormatud. Ettevõtja sõnul on probleemi lahendamisel suur roll ka ettevõtjatel, kes võiksid rohkem oma töötajate tervist kindlustada.