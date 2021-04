Maavarade e-pood arendab sektoris unikaalset digilahendust

Isekalluri juhatuse liige Erik Mesikäpp räägib Äripäeva raadio sisuturundussaates ka võimalikust laienemisest välisturgudele. Foto: Äripäev

Miks on oluline ehitussektoris e-lahenduste kasutuselevõtt, kuidas on arenenud Eesti esimene täitematerjalide ja maavarade e-pood Isekallur ja millised on plaanid ettevõtte arendamiseks ja kapitali kaasamiseks, räägib Äripäeva raadio sisuturundussaates Isekalluri juhatuse liige Erik Mesikäpp.

Isekallur on avanud võimaluse ettevõttesse investeerida. Kuuleme saates, milliseid arendusi kaasatava rahaga ellu viiakse, miks peaks seda võimalust kasutama ja miks on selleks valitud just ühisrahastusplatvorm Fundwise. Lisaks saab saatest teada, keda oodatakse investoriteks ja mida neile lubatakse.

Arutluse alla tuleb e-poe, efektiivse müügi- ja iseteeninduskeskkonna ja muude tügisüsteemide vajalikkus ning milliste sammude toel loodab Isekallur jõuda järgmisel aastal käibega 2 miljoni euroni.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: