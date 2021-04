Kuidas lahendada probleeme nelja päevaga

Äripäeva teabekeskuse juht Liivi Kedelauk ja Futuristi konsultant Andres Kostiv. Foto: teabevara.ee

Google disainisprint on neljapäevane protsess, mis aitab kiirelt luua või parendada uusi tooteid ja teenuseid. Sprindiga saab muuta kuude pikkuse töö vaid mõnepäevaseks. Iga disainisprindi tulemuseks on realistlik prototüüp mis on testitud lõppkasutajate peal.

Pole ühtki valdkonda, mille digiteenuse kontseptsiooni ei saaks Google disainisprinti kasutades luua. Meetod sobib tiimidele, kellel on vaja kiirelt uue toote kontseptsioon luua või kes on tootearenduses oma graafikust maha jäämas. Oluline, et eesmärk on piisavalt ambitsioonikas ja sprindil osaleks otsustaja, kellel on raha ja jõudu loodav teenus ellu viia.

Andres Kostiv räägib saates „Teabevara tund“ Google disainisprindi eelistest ja selle meetodi kasutamisest. Saadet juhib Äripäeva teabekeskuse juht Liivi Kedelauk.

Kuula saadet siit: