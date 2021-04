Täienda finants- ja teenindusalaseid teadmisi tasuta koolitusel

Saatekülalised Tallinna Majanduskooli administratiivtöö õppetooli juhataja Fredy Bogomolov ja LHV panga klienditoe tiimijuht Kristi Lepik. Foto: Äripäev

Tallinna Majanduskoolis avatakse sellel sügisel finantsvaldkonna klienditoe spetsialisti aastane täienduskoolituse kursus. Äripäeva raadio sisuturundussaates kuuleb, millised on just finantsvaldkonna kliendinõustaja tööülesanded ja millised teadmised õppekava läbijad omandavad.

Saates kuuleb lähemalt, miks ja kellele kursuse läbimine kasulik on, kes on õppekava koostamise juures olnud ja LHV panga näitel ka, mida kliendinõustajatelt tööleasumisel oodatakse. Stuudios on külas Tallinna Majanduskooli administratiivtöö õppetooli juhataja Fredy Bogomolov ja LHV panga klienditoe tiimijuht Kristi Lepik.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: