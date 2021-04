Naisministrid veavad üksikvanemaid alt

„Kui vaadata, mida valitsus eesotsas naisministritega teeb lasteteemadega seoses, siis ausalt öeldes olen jahmunud,“ ütles ajakirjanik Katariina Krjutškova. Pildil valitsuse ministrid Maris Lauri (paremalt), Liina Kersna, Signe Riisalo ja Keit Pentus-Rosimannus. Foto: Liis Treimann

Laste elatisraha vähendamine paneb löögi alla kõige nõrgemad ehk lapsed, leidis uuriva toimetuse saates ajakirjanik Katariina Krjutškova.

„Kui vaadata, mida valitsus eesotsas naisministritega teeb lasteteemadega seoses, siis ausalt öeldes olen jahmunud,“ ütles Krjutškova. „See on masendav. Me teame niigi, et vaesusrisk on suurim üksikvanemate seas.“