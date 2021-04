Solar4you: iga päikesepaneelide süsteem on ise nägu

Solar4you projektijuhid Risto Laan (vasakul) ja Rando Simson toonitavad, et päikesepaanele on väga oluline korraliselt hooldada. Foto: Erakogu

Mida võiks teada mitmeks kümnendiks tehtava investeeringu ehk päikesepaneelide paigaldamise kohta, kuuleb Äripäeva raadio "Kõik ärikinnisvarast" saates, kus on külas Solar4you projektijuhid Rando Simson ja Risto Laan.

Kui ettevõttel on suur energiakulu, on vaja kasutusele võtta taastuvenergia lahendus, et tõsta hoone energiaklassimärgist – üks variant on päikesepaneelide paigaldamine. Lisaks tasuvusajale, hinnakujundusele ja lõppenud toetuste mõjule räägime saates, mida kujutab endast Solar4you päikesepaneelide terviklahendus ja ka kuidas päikesepargid meie kliimas kõige efektiivsemalt töötavad.

Muu hulgas tuleb jutuks 50 kW kuni 1 MW päikeseelektrijaamade võimalus minna oksjonile ja Solar4you lähitulevikus loodav kliendiportaal, mis võimaldab kliendil lihtsamalt ja mugavamalt jälgida oma päikesepargiga seonduvat infot ja hetkeolukorda.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula päikesepaneelide kohta pikemalt siit: