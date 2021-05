Taastuvenergia ja rohepesu vahel selget joont ei ole

Füüsik Andi Hektor näeb tugevat potentsiaali muuhulgas vesinikutehnoloogias. Foto: Liis Treimann

Roheenergiasse on liikumas massiivselt raha, kuid rohepesu äratundmine niisama lihtne füüsiku Andi Hektori sõnul pole, selgus Äripäeva hommikuprogrammis.

Saetööstusest üle jäävad puidupelletid on igal juhul rohelisem metsa alla viskamise asemel põletada katlamajas, kuid kui saepuru Ameerikast Euroopasse vedada „siis tekib küsimus, kas see on rohepesu või mitte,“ tõi Hektor näite.