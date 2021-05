Ehitajad olukorrast: prussi ei saa, ootame lihtsalt järjekorras

Merko Ehituse juht Ivo Volkov Foto: Raul Mee

Kui rängalt on globaalse ehitusmaterjali hüppeline hinnatõus ja tekkinud defitsiit mõjutanud Eesti ehitajaid ning milline on tegelik olukord ehitussektoris, rääkisid Merko Ehitus Eesti juht Ivo Volkov ja ASi Framm juhatuse liige Rasmus Kurm saates "Eetris on ehitusuudised".

Lisaks uuriti saates, kuidas ehitajad ja ehitusmaterjalide tootjad eelarvestavad ja lubatud tähtaegadest kinni peavad, kui näiteks metalltoodete hinnatõus on viimase paari kuuga ulatunud lausa 50–80%ni ning puitmaterjali tarneajad on veninud tavapärasest mitu korda pikemaks. Kas kokkulepitud hind ja tähtaeg tähendavad veel midagi?