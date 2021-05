Tööstust tabas kriis: hind võib üles jäädagi

Henrik Välja. Foto: Andras Kralla

Saematerjali puudus võiks leeveneda aasta teises pooles, kuid hind kriisieelsele tasemele ei taandu, ütles saates "Kuum tool" Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja.

"Kolmandas kvartalis hinnatõusu ja nõudluse tõmme jätkub, ilmselt jõuab see ka neljandasse kvartalisse, aga eks kõik otsivad samal ajal võimalusi, kuidas mahtu kasvatada," rääkis Välja. See on ka põhjus, miks mullistunud olukord võiks tema meelest ühel hetkel siiski taanduda.