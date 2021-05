Digitaliseerimine toob suure kokkuhoiu ka väikefirmadele

Mobi Labi juht Veiko Raime selgitas saates ka, mis on kasutajaliides, ja miks parim kasutajaliides on liidese puudumine. Foto: Erakogu

Ka väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on mõistlik teatud protsesse automatiseerida ja digitaliseerida. Digitoodete disaini- ja arendusettevõtte Mobi Lab asutaja ja juht Veiko Raime rääkis Äripäeva raadio "Sisuturundussaates", kuidas korduvaid või ajamahukaid igapäevaseid tegevusi asendada tehnoloogiaga.

Digitaliseerimine ei tähenda äri lammutamist, vaid tehnoloogilise abimehe kasutuselevõtmist. Need sammud võivad olla ka pisikesed. Saates räägime, millest alustada, mida selleks on tarvis teha, milline on tasuvus, ja kuuleme erinevaid näiteid.

Veiko Raime avaldab ka ettevõtte tulevikuplaanid, mis muu hulgas sisaldab liitreaalsuse arendamist.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: