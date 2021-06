Kulinaaria juht Heinver: "Digitaliseerimise projektis tuleb endale jätta ajapuhver"

Kulinaaria OÜ juht Andres Heinver. Foto: Äripäev

Saate "Digipööre kaubanduses ja tööstuses" külaliseks on Kulinaaria OÜ juht Andres Heinver.

Saates tuleb juttu sellest, miks võttis Kulinaaria ette tootmise laiendamise? Kuidas nägi välja digitaliseerimise ja robotiseerimise protsess? Kuidas on hinnatud investeeringute tasuvust ja mis alusel otsuseid tehtud? Kas võidud on ainult rahalised või ka kaudsemad? Mis on olnud suurimad õpetunnid digitaliseerimise teekonnal ning kuidas Andres Heinver juhina selles protsessis arenenud on?

Saadet juhib Hando Sinisalu.

