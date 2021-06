Häirekeskuse juht pani kokku unelmate meeskonna, aga võib sellest ilma jääda

Kätlin Alvela sai Häirekeskuse juhiks neli aastat tagasi. Tänaseks on ta kokku pannud unelmate meeskonna, kuid võib juhtuda, et ta ise organisatsiooni juhina ei jätka. Foto: Raul Mee

Häirekeskuse juht Kätlin Alvela leiab, et tippjuht on iseendaga tihti ihuüksi ning peab seetõttu ise looma omale tarkade nõuandjate ringi, kellega end tugevamaks kasvatada ja lihvida. Tal endal on lisaks juhtimisnõustajale ka isiklik psühholoog ja psühhiaater. Oma unelmate meeskonnast võib ta tänavu aga ilma jääda.